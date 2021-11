Nemecké dovozné ceny dosiahli v októbri najvyšší rast za 42 rokov

Wiesbaden 26. novembra (TASR) - Nemecké dovozné ceny zaznamenali minulý mesiac najprudší rast za takmer 42 rokov. Výrazne vzrástli aj ceny vývozu, pri ktorých rast dosiahol takmer 47-ročné maximum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ako úrad informoval, ceny dovozu vzrástli v októbri medziročne o 21,7 % po 17,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejšie tempo rastu dovozných cien od januára 1980. Výsledky výrazne prekonali aj očakávania analytikov. Tí počítali so zrýchlením rastu dovozných cien na 19,6 %.



Dôvodom sú vysoké ceny ropy, čo sa odrazilo na prudkom zvýšení cien energií, informoval Destatis. Ceny dovážaných energií vzrástli v októbri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 20,6 %. V prípade nezapočítania ropy a ropných produktov sa ceny dovozu zvýšili o 11,2 %.



Výrazné zrýchlenie rastu zaznamenali ceny dovozu do Nemecka aj na medzimesačnej báze. V októbri sa zvýšili o 3,8 %, zatiaľ čo v septembri rast predstavoval 1,3 %. Aj v tomto prípade výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien na 2 %.



Vývozné ceny zrýchlili medziročné tempo rastu v októbri na 9,5 % z 8,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Bol to najvýraznejší rast cien vývozu od januára 1975, v ktorom vzrástli o 10,5 %. V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny vývozu o 1,4 % po 0,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.