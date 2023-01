Nemecké dovozné ceny vzrástli v decembri najslabšie za 1,5 roka

Wiesbaden 31. januára (TASR) - Nemecké dovozné ceny pokračovali v decembri v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za vyše 1,5 roka. Napriek tomu bol rast cien dovozu výraznejší, než sa očakávalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v decembri oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o 12,6 %, zatiaľ čo v novembri ich rast dosiahol 14,5 %. Bol to najmiernejší rast dovozných cien od mája 2021, v ktorom vzrástli o 11,8 %. Trhy však očakávali spomalenie rastu dovozných cien až na 12 %.



V rámci dovozu najvýraznejšie rástli ceny energií. Tie sa zvýšili o 34,1 % a v rámci nich najmä ceny zemného plynu a uhlia. V prvom prípade vzrástli o 45,5 % a v druhom o 46 %. Bez započítania cien energií sa ceny dovozu do Nemecka zvýšili v decembri iba o 8,2 %.



Za celý rok 2022 vzrástli ceny nemeckého dovozu o 26,3 %. To znamená najvýraznejší rast od roku 1974, keď sa zvýšili o 28,7 %.



Spomalenie zaznamenal v decembri aj rast cien vývozu. V decembri sa ceny exportu zvýšili medziročne o 10,6 %, zatiaľ čo v novembri vzrástli o 11,6 %.