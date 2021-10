Nemecké dovozné ceny vzrástli v septembri najvýraznejšie za 40 rokov

Wiesbaden 27. októbra (TASR) - Nemecké dovozné ceny zaznamenali minulý mesiac najprudší rast za posledných 40 rokov. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny dovozu sa v septembri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 17,7 % po augustovom raste o 16,5 %. Septembrový rast dovozných cien je tak najvyšší od augusta 1981, v ktorom sa medziročne zvýšili o 19,5 %.



Napriek tomu rástli miernejšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zrýchlením rastu cien dovozu až na 18 %.



Vývoj dovozných cien ovplyvnili najmä ceny energií. Tie medziročne vyskočili až o 107,1 %, pod čo sa podpísali v najväčšej miere ceny plynu. Tie sa zvýšili o 170,6 %. Ceny ropy vzrástli o 75,5 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli ceny dovozu v Nemecku o 1,3 %. V auguste sa dovozné ceny medzimesačne zvýšili o 1,4 %. Aj v tomto prípade bol rast miernejší, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali so zrýchlením rastu cien na 1,5 %.



Zrýchlenie rastu zaznamenali v septembri aj ceny vývozu, pričom septembrový rast bol v medziročnom porovnaní najvýraznejší za takmer 47 rokov. Ceny vývozu sa medziročne zvýšili o 8,1 % po 7,2-percentnom raste v auguste, uviedol Destatis. Bol to najvýraznejší rast od januára 1975, v ktorom vzrástli o 10,5 %.