Nemecké ekonomické inštitúty očakávajú mierne vyšší rast ekonomiky
Päť vedúcich nemeckých ekonomických inštitútov mierne zlepšilo svoju prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku.
Autor TASR
Berlín 24. septembra (TASR) - Päť vedúcich nemeckých ekonomických inštitútov mierne zlepšilo svoju prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku. Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s informáciami. Inštitúty zverejnia svoju prognózu oficiálne počas tohto týždňa.
Podľa zdroja päť ekonomických inštitútov predpokladá tento rok rast nemeckej ekonomiky na úrovni 0,2 %. V predchádzajúcej aprílovej prognóze očakávali, že najväčšia európska ekonomika vzrastie iba o 0,1 %.
Ekonómovia predpokladajú, že rozhodnutie nemeckej vlády výrazne zvýšiť výdavky na infraštruktúru a obranu prispeje z dlhodobého hľadiska k podpore ekonomického rastu, v krátkodobom horizonte však bude ekonomika zápasiť s problémami. Dôvodom je podľa nich globálna obchodná vojna, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump.
Čo sa týka odhadov na budúci rok, ekonomické inštitúty ponechali svoj odhad nezmenený. Aj naďalej tak počítajú so zrýchlením rastu ekonomiky na 1,3 %. Vychádzajú práve z oznámených vysokých výdavkov nemeckej vlády na obranu a infraštruktúru.
Inštitúty zároveň zverejnili prvý odhad vývoja ekonomiky na rok 2027. Očakávajú ďalšie zrýchlenie tempa rastu hospodárstva, aj keď iba mierne, a to na 1,4 %.
Ekonómovia však zároveň od vlády požadujú výrazné štrukturálne reformy. Inak sa podľa nich nedá počítať so solídnym rastom ekonomiky v dlhodobom horizonte. Inštitúty predstavia svoj spoločný odhad vývoja nemeckej ekonomiky vláde vo štvrtok 25. septembra. Ministerstvo hospodárstva následne tieto údaje zapracuje do vlastných prognóz.
