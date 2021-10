Nemecké ekonomické inštitúty prudko zhoršili odhad rastu ekonomiky

Berlín 13. októbra (TASR) - Nemecké ekonomické inštitúty prudko zhoršili prognózu vývoja nemeckej ekonomiky v tomto roku, keď namiesto pôvodného odhadu rastu na úrovni takmer 4 % počítajú teraz s rastom slabším než 2,5 %. Uviedli to pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené s rozhodnutím. Ako dodali, dôvodom sú problémy v dodávateľských reťazcoch.



Podľa zdrojov štyri inštitúty, RWI z Essenu, berlínsky DIW, mníchovský Ifo a IWH z Halle, počítajú v tomto roku s rastom nemeckej ekonomiky na úrovni 2,4 %. Pôvodne očakávali, že rast dosiahne 3,7 %. Inštitúty plánujú spoločnú prognózu oficiálne zverejniť vo štvrtok 14. októbra.



Na druhej strane, inštitúty zlepšili odhad rastu v roku 2022, dodali spomínané zdroje. Pôvodne počítali s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,9 %, nová prognóza by však mala stanoviť rast v budúcom roku na úrovni 4,8 %. Zároveň stanovia odhad rastu na rok 2023, ktorý by mal dosiahnuť 1,9 %.



Nemecké ekonomické inštitúty tak budú tento týždeň ďalšími významnými inštitúciami, ktoré prognózu ekonomického vývoja Nemecka v roku 2021 zhoršia. V utorok (12. 10.) tak urobil Medzinárodný menový fond (MMF). Ten zhoršil odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku na 3,1 % z júlovej prognózy na úrovni 3,6 %.



Do konca októbra zverejní nový odhad aj nemecká vláda. Tá zatiaľ očakáva, že v tomto roku vzrastie nemecká ekonomika o 3,5 % a v budúcom roku o 3,6 %. V roku 2020 klesol HDP Nemecka v dôsledku pandémie nového koronavírusu o 4,6 %.