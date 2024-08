Nemecké environmentálne organizácie chcú zrušenie škodlivých dotácií

Berlín 19. augusta (TASR) - Environmentálne organizácie v Nemecku vyzvali na zrušenie miliardových dotácií, ktoré podľa nich poškodzujú klímu. Urobili tak po zverejnení štúdie o vplyve dotácií na emisie skleníkových plynov, ktorú si objednalo spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Musíme upustiť od neprijateľnej praxe, keď sa každoročne poskytujú miliardy eur z peňazí daňových poplatníkov na súkromné používanie služobných áut, zľavnenú naftu alebo zlacnené lety," uviedla v pondelok Tina Löffelsendová, vedúca oddelenia ochrany klímy v Nemeckom zväze pre životné prostredie a ochranu prírody (BUND). Na okamžité zrušenie dotácií, ako je napríklad zvýhodnenie nafty, vyzvala aj organizácia Nemecká pomoc životnému prostrediu (Deutsche Umwelthilfe, DUH).



Nová štúdia pomenovala 17 štátnych podporných schém, ktoré vedú k zvyšovaniu škodlivých emisií. Celkovú výšku týchto dotácií vyčíslili autori štúdie na 7,4 miliardy eur. Za najnegatívnejšie z pohľadu vplyvu na životné prostredie označili daňové úľavy pre podniky v oblasti energie a elektriny. V správe sa takisto uvádza, že mimoriadne veľký skleníkový efekt majú daňové stimuly, napríklad úľavy na dani z energie pre dieselové palivá alebo paušálne zdanenie súkromne používaných firemných vozidiel.



Správa presvedčivo poukazuje na úspory, ktoré by sa dali dosiahnuť najmä v sektore dopravy, uviedol Jürgen Resch, výkonný riaditeľ DUH. Napríklad len samotné odbúranie cenového zvýhodnenia nafty by mohlo do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého celkovo o 25,7 milióna a priniesť 9,6 miliardy eur dodatočných rozpočtových príjmov ročne, dodal.



Zníženie dotácií poškodzujúcich klímu požaduje najmä vládna strana Zelených. V trojčlennej koalícii, do ktorej patria ešte sociálni demokrati (SPD) kancelára Olafa Scholza a propodnikateľská strana Slobodných demokratov (FDP), je táto otázka vnímaná kontroverzne.