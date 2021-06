Nemecké environmentálne skupiny namietajú povolenie pre závod Tesly

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecké environmentálne skupiny podali oficiálnu námietku proti dočasnému povoleniu Brandenburského úradu pre životné prostredie na stavbu gigantickej továrne (gigafactory) spoločnosti Tesla neďaleko Berlína. Oznámil to v piatok právnik týchto skupín.



Námietka sa zakladá na tvrdení, že spoločnosť Tesla dostatočne neobjasnila, aké preventívne opatrenia prijme, aby zabránila úniku vysoko jedovatého plynu z továrne, uvádza sa v dokumente. Okrem toho podľa ochranárov americká spoločnosť zmenila tiež svoje dokumenty so žiadosťou na výrobu batériových článkov v areáli, na ktorý zatiaľ nezískala potrebné stavebné povolenie.



Skupiny Grüne Liga a NABU uviedli, že ak na štátnych úradoch neuspejú so žiadosťou o pozastavenie platnosti povolenia do 16. júna, obrátia sa na súd.