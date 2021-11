Nemecké financie sú podľa odborníkov v kritickom stave

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecké štátne financie sú v kritickom stave a budúca vláda ich musí skonsolidovať. Federálny kontrolný úrad na to upozornil v stredu strany, ktoré rokujú o vytvorení vládnej koalície a zvažujú nový dlh. Zároveň ekonomickí poradcovia vlády znížili v stredu svoju predpoveď rastu najväčšej európskej ekonomiky v roku 2021.



Stredoľaví sociálni demokrati (SPD), ekologickí Zelení a propodnikateľskí slobodní demokrati (FDP) čelia obrovským problémom s výdavkami. Počas prieskumných rozhovorov sa dohodli, že sa od roku 2023 vrátia k prísnym dlhovým limitom a vyhnú sa zvyšovaniu daní.



Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami týchto strán minulý týždeň diskutovali o nových pôžičkách v budúcom roku, ktoré by umožnili jednorazovú injekciu vo výške niekoľko miliárd eur do vládneho investičného fondu v oblasti klímy.



Federálny kontrolný úrad však v správe pre dolnú komoru parlamentu Bundestagu varoval pred fiškálnou štedrosťou.



"Situácia je vážna. Na to, aby boli spolkové financie opäť udržateľné, nová vláda musí už teraz konať," uviedol úrad, podľa ktorého sú spolkové financie v "kritickom stave". "Vyčkávanie a dúfanie v lepšie ekonomické časy nebude stačiť na obnovenie finančnej udržateľnosti," dodal úrad.



Berlín "čelí množstvu fiškálnych problémov a výziev, pre ktoré sa zatiaľ nenašli žiadne riešenia", uviedol úrad a okrem iného menoval boj proti klimatickým zmenám, starnutie spoločnosti a riziko zvyšovania úrokových sadzieb.



Splnomocnenec úradu pre administratívnu efektívnosť odporučil budúcemu kabinetu moratórium na výdavky, na základe ktorého by každé nové opatrenie bolo "kontrafinancované" zrušením iných opatrení.



Okrem toho, ekonomickí poradcovia vlády, ktorá sa riadi ich prognózami pri určovaní fiškálnej politiky, znížili v stredu svoju predpoveď rastu najväčšej európskej ekonomiky v roku 2021 na 2,7 % z 3,1 % v marcovej prognóze. Dôvodom sú problémy v dodávateľských reťazcoch a inflačné tlaky.



To spôsobí komplikácie trojici strán, ktoré by sa chceli dohodnúť na vytvorení vlád ešte pred Vianocami. Sťaží im to splnenie sľubov o investíciách a obnovenie tzv. dlhovej brzdy od roku 2023 bez zvyšovania daní.



Poradcovia však zároveň zvýšili odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka v budúcom roku o šesť percentuálnych bodov na 4,6 %.



Sociálni demokrati Olafa Scholza budú viesť vládu, ak budú rokovania úspešné. Zelení sú v otázke vládnych výdavkov uvoľnenejší, no pre propodnikateľsky naklonených slobodných demokratov je fiškálna disciplína ústredným prvkom ich politiky.



Poradcovia vo svojej správe očakávajú, že súčasná vysoká inflácia bude pokračovať aj v roku 2022.



Odhadujú, že priemerná miera inflácie, ktorú ženú nahor vysoké ceny vstupných surovín, tento rok dosiahne 3,1 % a v roku 2022 klesne na 2,6 %.



Vláda by mala odpovedať na správu poradcov začiatkom budúceho roka 2022.