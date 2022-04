Nemecké firmy aj naďalej zaplatia za ruský plyn v eurách či dolároch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecké firmy budú aj naďalej platiť za ruský plyn v eurách alebo dolároch. Povedal to minister hospodárstva Robert Habeck niekoľko hodín po tom, čo ruský koncern Gazprom prerušil dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože odmietli zaplatiť v rubľoch, ako to požaduje prezident Vladimir Putin.Habeck v reakcii na dramatickú eskaláciu, ktorá spôsobila prudký nárast cien plynu v Európe, vyhlásil tiež, že situácia týkajúca sa dodávok plynu do Nemecka jea vládaSúkromné právne zmluvy platia v prípade ruského plynu, napísal Habeck v e-mailovom vyhlásení. Nemecko sa riadi pokynmi, ktoré minulý týždeň zverejnila Európska únia (EÚ), čo znamená, že nemecké spoločnosti budú naďalej platiť za ruský plyn v eurách a dolároch, uviedlo MH.Putin požaduje, aby si európski kupci plynu otvorili v Rusku dva účty, jeden v cudzej mene a jeden v rubľoch. Za konverziu cudzej meny na ruskú a prevod peňazí Gazpromu má zodpovedať Gazprombank.Podľa nemeckého ministerstva hospodárstva len čo firmy uskutočnia platby za plyn v eurách alebo dolároch na tzv. K účty,Po tom, ako Gazprom zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska, je teraz otázkou času, ktoré krajiny budú ďalšie na rade. Predseda ruskej Dumy povedal, že by mali byť odrezané aj ďalšieštáty. Nemecko od invázie na Ukrajinu znížilo svoju závislosť od ruského plynu na zhruba 40 % z celkových dodávok z približne 50 %.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová medzitým oznámila stretnutie koordinačnej skupiny EÚ pre plyn s cieľom načrtnúť spoločnú reakciu narozhodnutie Ruska použiť dodávky plynu akoDodala, že členské štáty aktivovali krízové plány pre takýto scenár a Komisia s nimi spolupracuje na koordinácii a solidarite.povedala.TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.