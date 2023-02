Nemecké firmy hlásia najmenšie problémy s materiálom od apríla 2021

Mníchov 27. februára (TASR) - Nedostatok materiálu, ktorému čelia nemeckí výrobcovia, sa vo februári opäť zmiernil a dosiahol najnižšiu úroveň od začiatku roka 2021. Ukázali to v pondelok údaje z prieskumu renomovaného ekonomického inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa Ifo vo februári 2023 hlásilo problémy so zabezpečením materiálov 45,4 % opýtaných firiem, čo bolo najmenej od apríla 2021 a menej ako 48,4 % v januári.



"Mnoho spoločností stále nedokáže zvýšiť produkciu podľa svojich predstáv," poznamenal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v Ifo.



"Našťastie však v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky, že by sa nedostatok materiálov mohol opäť zhoršiť," dodal.



Prieskum odhalil, že viac ako 70 % výrobcov strojov a zariadení, elektrických produktov a elektroniky, ako aj výrobcov automobilov stále zápasí s problémami s dodávkami surovín a polotovarov.



Situácia sa naďalej zlepšovala v chemickom priemysle a v energeticky náročných odvetviach ako sú výroba papiera, plastov a skla. Podiel firiem, ktoré hlásili problémy, bol v tejto skupine nižší ako 20 %.



Papierenský priemysel bol jedným z najmenej postihnutých, pričom problémy hlásilo len 9,1 % firiem.



Inštitút Ifo minulý týždeň informoval, že jeho indikátor podnikateľskej dôvery v Nemecku vo februári stúpol, už štvrtý mesiac po sebe, a to na 91,1 bodu z januárových 90,1 bodu. Podporili ho väčšie očakávania, čo naznačuje odolnosť najväčšej ekonomiky eurozóny.



Zároveň však oficiálne údaje v závere minulého týždňa ukázali, že nemecká ekonomika klesla na konci minulého roka viac, než signalizoval rýchly odhad. Podľa spresnených údajov sa výkon najväčšieho európskeho hospodárstva vo 4. štvrťroku znížil medzikvartálne o 0,4 % namiesto o 0,2 %. Výrazná strata dynamiky nemeckej ekonomiky prispela k obavám z recesie v celej eurozóne.



Nemecká centrálna banka Bundesbank vo februárovej mesačnej správe uviedla, že ekonomika krajiny v 1. štvrťroku opäť klesne, ale v priebehu roka by mala začať pomaly rásť. Výrazné zlepšenie sa však neočakáva, dodala centrálna banka.