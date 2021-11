Nemecké firmy majú problémy s nedostatkom kvalifikovanej sily

Berlín 22. novembra (TASR) - Nemecké firmy majú čoraz väčšie problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Upozornila na to v pondelok nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK), podľa ktorej to bude brzdiť rast najväčšej európskej ekonomiky.



DIHK vo svojej výročnej správe o trhu práce, ktorá sa opiera o výsledky prieskumu v približne 23.000 firmách, uviedla, že nedostatok personálu v súčasnosti predstavuje najväčšie riziko pre nemecký priemysel.



V správe sa konštatuje tiež, že 51 % firiem má v súčasnosti minimálne "čiastočné" problémy s obsadzovaním voľných pracovných miest. Na jeseň pritom tento problém hlásilo len 32 % firiem, čo odborníci pripisovali pandémii nového koronavírusu.



Na ilustráciu, pred krízou, ktorú spôsobila pandémia, sa na problémy s nedostatkom kvalifikovaných ľudí sťažovalo 47 % spoločností. Najväčší nedostatok zamestnancov majú podľa DIHK firmy v stavebníctve, zdravotníctve a strojárstve.



Celkovo 85 % spoločností očakáva, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov bude mať negatívny vplyv na ich výkon. A zároveň, 43 % predpokladá, že stratia alebo budú musieť odmietnuť objednávky, prípadne zredukovať škálu svojich produktov a služieb, ak nebudú môcť obsadiť voľné pozície. Na porovnanie, v roku 2019 to bolo 39 %.



Zástupca riaditeľa DIHK Achim Dercks varoval, že tento problém sa v nasledujúcich rokoch ešte zhorší, keďže viac pracovníkov odíde do dôchodku, pričom absolventi škôl nebudú schopní vyplniť túto medzeru.