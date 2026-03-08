< sekcia Ekonomika
Nemecké firmy meškajú s plnením smernice o kybernetickej bezpečnosti
Podľa nemeckej vlády sa nové požiadavky vyplývajúce zo Smernice o bezpečnosti sietí a informačných systémov EÚ (NIS 2) týkajú takmer 30.000 firiem a organizácií.
Bonn 8. marca (TASR) - Tisíce spoločensky dôležitých podnikov a inštitúcií v Nemecku sa v zákonnej lehote nezaregistrovali na Spolkovom úrade pre informačnú bezpečnosť (BIS). V lehote, ktorá uplynula v piatok (6. 3.), si povinnosť splnilo približne 11.500 subjektov, uviedla v sobotu (7. 3.) hovorkyňa úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa nemeckej vlády sa nové požiadavky vyplývajúce zo Smernice o bezpečnosti sietí a informačných systémov EÚ (NIS 2) týkajú takmer 30.000 firiem a organizácií. Cieľom legislatívy je zabezpečiť, aby sa podniky a vládne orgány, ktoré sú kľúčové pre verejné služby, lepšie chránili pre výpadkami informačných technológií a kybernetickými útokmi. Povinnosti zahŕňajú okrem iného školenia zamestnancov, ale aj registrácie v systéme BSI. Legislatíva ďalej od firiem vyžaduje, aby úradu hlásili zaznamenané hekerské útoky a iné incidenty súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou.
Medzi poskytovateľov kritickej infraštruktúry patria napríklad veľké energetické podniky, banky alebo poskytovatelia IT služieb. Údaje za jednotlivé sektory plánuje BIS zverejniť neskôr.
Nemecký zákon o implementácii smernice NIS 2 nadobudol účinnosť 6. decembra. Okrem iného stanovuje, že podniky musia hlásiť závažné bezpečnostné incidenty do 24 hodín, do 72 hodín poskytnúť aktualizované informácie a po mesiaci predložiť záverečnú správu. V prípade závažných porušení hrozia pokuty.
