Berlín 14. júla (TASR) - Nemecké firmy opúšťajú sociálnu sieť X alebo na nej zverejňujú menej príspevkov v reakcii na angažovanie sa jej majiteľa Elona Muska v politike. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu, ktorý si objednala digitálna asociácia Bitkom. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Na prieskume sa zúčastnilo 602 nemeckých firiem s najmenej 20 zamestnancami. Ukázalo sa, že 58 % nemeckých spoločností, ktoré používajú platformu X, zverejňuje menej príspevkov alebo ich úplne prestali zverejňovať.



Ďalších 32 % zverejňuje na sieti X, predtým známej ako Twitter, toľko príspevkov ako v minulosti. A len približne 3 % firiem zverejňujú viac príspevkov alebo začali zverejňovať príspevky až po Muskovom prevzatí platformy v roku 2022, zatiaľ čo 4 % na X nezverejňuje vôbec nič. Celkovo 27 % opýtaných stále používa sociálnu sieť X. V októbri 2023 to bolo 32 %.



Asociácia Bitkom pripisuje klesajúce využívanie X predovšetkým výhradám voči miliardárovi Muskovi, ktorý finančne podporoval prezidenta Donalda Trumpa pred voľbami, a potom pomáhal Bielemu domu znížiť náklady v štátnej správe. Musk sa však zrejme pohádal s Trumpom, keďže odstúpil z funkcie a tento mesiac oznámil, že sa rozhodol založiť si vlastnú politickú stranu v USA.



Takmer dve tretiny, presnejšie 63 %, opýtaných nemeckých firiem považuje Muska za nebezpečného. A 74 % sa domnieva, že osoby s takým vplyvom na sociálne médiá ako Musk by nemali zastávať politické funkcie.



Skepticizmus voči Muskovi ovplyvnil aj ochotu nemeckých spoločností investovať do X. Približne 51 % z nich už na platforme umiestňuje menej alebo žiadne platené reklamy. Pred dvoma rokmi to bolo 26 %.



V súčasnosti iba 7 % nemeckých firiem inzeruje na X v rovnakej miere ako pred Muskovým pôsobením v politike, zatiaľ čo 37 % sa inzercii na platforme úplne vyhýba.



„Mnoho spoločností sa dištancuje, keď niekto spojí obrovskú ekonomickú, politickú a mediálnu moc,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Bitkom Bernhard Rohleder.



Napriek obavám z Muska väčšina opýtaných nemeckých spoločností nemá v úmysle úplne opustiť X. Iba 11 % firiem s oficiálnym účtom plánuje tento alebo budúci rok vymazať svoj profil. Ďalšie 4 % chcú vymazať svoj profil, ale nestanovili si časový rámec.