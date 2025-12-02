< sekcia Ekonomika
Nemecké firmy plánujú po zvýšení minimálnej mzdy rušiť pracovné miesta
Minimálna mzda sa na prelome rokov zvýši o 1,08 eura na 13,90 eura za hodinu.
Autor TASR
Mníchov 2. decembra (TASR) - Viac ako jedna z piatich spoločností v Nemecku, ktoré priamo pocítia zvýšenie minimálnej mzdy k 1. januáru budúceho roka, plánuje zrušiť pracovné miesta. Veľká časť z nich zároveň plánuje obmedzovať investície a zvyšovať ceny, oznámil ekonomický inštitútu Ifo, ktorý zverejnil v utorok výsledky nového prieskumu.
Za priamo zasiahnuté sa považujú podniky, ktoré v súčasnosti zamestnávajú pracovníkov so mzdami nižšími ako budúca minimálna mzda. Do tejto kategórie podľa údajov Ifo patrí 37 % firiem pôsobiacich v Nemecku. Medzi nimi 21,7 % uviedlo že počítajú s redukciou pracovných miest. Obzvlášť zasiahnuté sú pohostinské služby (77 % podnikov), maloobchodný sektor (71 %), textilný priemysel (62 %) a potravinárstvo (59 %).
Minimálna mzda sa na prelome rokov zvýši o 1,08 eura na 13,90 eura za hodinu. Nadchádzajúce zvýšenie predstavuje pre dotknuté spoločnosti výrazný nárast nákladov na pracovnú silu, uviedol výskumník mníchovského inštitútu Sebastian Link. „Reakcie podnikov ukazujú, že zvýšenie minimálnej mzdy je v súčasnej fáze hospodárskeho oslabenia mimoriadne škodlivé,“ dodal.
