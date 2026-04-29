Nemecké firmy plánujú pre globálne krízy rušiť viac pracovných miest
Svetovú ekonomiku výrazne zaťažuje najmä nevyriešený konflikt na Blízkom východe.
Autor TASR
Mníchov 29. apríla (TASR) - Nemecké spoločnosti plánujú v dôsledku globálnych kríz zrušiť ďalšie pracovné miesta. Index zamestnanosti, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, v marci klesol o viac ako dva body na najnižšiu úroveň za takmer šesť rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Geopolitická neistota ovplyvňuje personálne plánovanie spoločností,“ uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v Ifo. „Viac pracovných miest sa ruší, ako vzniká,“ dodal.
Svetovú ekonomiku výrazne zaťažuje najmä nevyriešený konflikt na Blízkom východe. Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetový obchod s ropou, zostáva takmer úplne zablokovaný, čo spôsobilo prudký nárast cien ropy a narušenie dodávateľských reťazcov.
Takmer žiadne odvetvie sa nevyhne prepúšťaniu, varoval mníchovský inštitút. Jeho index zamestnanosti pre sektor služieb klesol na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie nového koronavírusu. „Trvalé zlepšenie na trhu práce možno očakávať až vtedy, keď sa neistota výrazne zmierni,“ poznamenal Wohlrabe.
