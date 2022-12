Nemecké firmy počítajú s vysokou infláciou aj v ďalších mesiacoch

Berlín 30. decembra (TASR) - S výraznejším zmiernením inflácie v Nemecku sa v najbližšom období počítať nedá a inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 % bude možné podľa všetkého dosiahnuť až v polovici tohto desaťročia. Uviedol to v piatok šéf Zväzu nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako povedal predseda BDI Siegfried Russwurm v rámci prieskumu Reuters, pod infláciu sa už nepodpisujú v najväčšej miere náklady na energie, ale viacero iných faktorov. Harmonizovaná miera inflácie sa v novembri mierne spomalila na 11,3 %, to je však stále druhá najvyššia úroveň v histórii meraní.



S cieľom stlačiť infláciu na prijateľnú úroveň zvýšila ECB úrokové sadzby od júla celkovo o 2,5 percentuálneho bodu. To predstavuje najrýchlejšie tempo zvyšovania sadzieb v histórii banky. Russwurm dodal, že ECB bude v sprísňovaní menovej politiky pokračovať ďalej, v dôsledku čoho očakáva výrazný pokles investičnej aktivity firiem.



Podobný názor, čo sa týka inflácie, majú aj zástupcovia Centrálneho združenia nemeckých remesiel (ZDH) a Združenie nemeckých obchodných a priemyselných komôr (DIHK). Ani tieto organizácie nepočítajú s výraznejším zmiernením inflácie v Nemecku v najbližších mesiacoch.



"Zdá sa, že s badateľným spomalením rastu spotrebiteľských cien sa do leta 2023 počítať nedá," povedal šéf ZDH Holger Schwannecke. "Aj potom však úroveň cien zostane dosť vysoká," dodal.



Podľa šéfa DIHK Petra Adriana začala ECB so zvyšovaním úrokových sadzieb príliš neskoro, čo znamená, že teraz ich musí zvyšovať omnoho rýchlejším tempom. "To zhoršuje financovanie firiem a predstavuje pre ne ďalší záťažový faktor," dodal Adrian.