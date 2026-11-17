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Nemecké firmy pôsobiace v zahraničí očakávajú zlepšenie podnikania
Rast vývozu poháňa oživenie nemeckej ekonomiky a vláda krajiny aj Európska komisia predpovedajú, že hrubý domáci produkt Nemecka sa tento rok zväčší o 1,3 %.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Medzi nemeckými firmami, ktoré pôsobia v zahraničí, opäť zavládol optimizmus, a to napriek konfliktom a neistote vo svete. Vyplýva to z prieskumu Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DIHK), v ktorom oslovila 3500 svojich členov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Firmy sa nepozerali do budúcnosti s takým optimizmom už päť rokov,“ uviedla v utorok komora. Prieskum ukázal, že 49 % firiem pôsobiacich v zahraničí očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepšenie podnikania. Zhoršenie predpokladá len 8 % z nich.
Vojna v Iráne, blokáda Hormuzského prielivu a obchodné konflikty pritom donedávna náladu zhoršovali. „Globálna ekonomika sa zotavila rýchlejšie, ako sa očakávalo,“ uviedol vedúci medzinárodného oddelenia DIHK Volker Treier. Rast vývozu poháňa oživenie nemeckej ekonomiky a vláda krajiny aj Európska komisia predpovedajú, že hrubý domáci produkt Nemecka sa tento rok zväčší o 1,3 %.
„Firmy sa nepozerali do budúcnosti s takým optimizmom už päť rokov,“ uviedla v utorok komora. Prieskum ukázal, že 49 % firiem pôsobiacich v zahraničí očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepšenie podnikania. Zhoršenie predpokladá len 8 % z nich.
Vojna v Iráne, blokáda Hormuzského prielivu a obchodné konflikty pritom donedávna náladu zhoršovali. „Globálna ekonomika sa zotavila rýchlejšie, ako sa očakávalo,“ uviedol vedúci medzinárodného oddelenia DIHK Volker Treier. Rast vývozu poháňa oživenie nemeckej ekonomiky a vláda krajiny aj Európska komisia predpovedajú, že hrubý domáci produkt Nemecka sa tento rok zväčší o 1,3 %.