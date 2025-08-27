< sekcia Ekonomika
Nemecké firmy požadujú tvrdší prístup EÚ v rokovaniach s USA
Brusel a Washington uzatvorili v júli rámcovú obchodnú dohodu, ktorá na tovary z EÚ smerujúce do USA stanovila clá na úrovni 15 %. Rokovania však pokračujú ďalej.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - Colná dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ) nie je dostatočne jasná a v tejto podobe predstavuje pre firmy iba záťaž. Poukázali na to výsledky prieskumu, ktorý medzi nemeckými podnikmi uskutočnila Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK). Prieskum zároveň ukázal, že nemecké firmy požadujú od Bruselu tvrdší prístup k USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
DIHK v stredu uviedla, že jej augustový prieskum medzi podnikmi ukázal, že firmy chcú od EÚ jasnú stratégiu, a to aj v prípade, že by to malo zasiahnuť ich vlastný biznis. „Európska únia si jednoznačne musí zachovať svoju regulačnú autonómiu a ekonomickú suverenitu a tieto nesmie ohroziť kvôli krátkodobým obchodným dohodám,“ povedal Volker Treier, expert DIHK pre oblasť zahraničného obchodu.
„V núdzovej situácii by sa EÚ nemala báť protiopatrení a mala by tvrdo rokovať. Z dlhodobého pohľadu by potom mala pracovať na tom, aby sa zrušili americké dovozné clá, ktoré sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO),“ dodal Treier.
