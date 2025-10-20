< sekcia Ekonomika
Nemecké firmy prijímajú zamestnancov, aby zvládli byrokratickú záťaž
Približne 30 % veľkých firiem s najmenej 250 zamestnancami a 30 % stredných firiem s 50 až 249 zamestnancami uviedlo, že od roku 2022 prijalo ďalších administratívnych pracovníkov.
Autor TASR
Berlín 20. októbra (TASR) – Spoločnosti v Nemecku za posledné tri roky zamestnali približne 325.000 ľudí, aby zvládli rastúce požiadavky na byrokraciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na štúdiu nemeckého Inštitútu pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB).
Približne 14 % nemeckých firiem hodnotilo svoju administratívnu záťaž v roku 2025 ako „veľmi vysokú“, čo je výrazný nárast oproti 4 % v roku 2022, uviedol inštitút so sídlom v Norimbergu. Za hlavný zdroj administratívnej záťaže firmy označili Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Zistenia sa opierajú o prieskum, v rámci ktorého IAB získala odpovede od takmer 10.000 firiem.
Približne 30 % veľkých firiem s najmenej 250 zamestnancami a 30 % stredných firiem s 50 až 249 zamestnancami uviedlo, že od roku 2022 prijalo ďalších administratívnych pracovníkov. Naopak, 16 % menších firiem s desiatimi až 49 zamestnancami a len 7 % mikropodnikov s menej ako desiatimi zamestnancami uviedlo, že tak urobili, aby splnili zákonné požiadavky.
V sektore energetiky 20 % spoločností hlásilo, že prijalo ďalších zamestnancov na zvládnutie byrokratických administratívnych povinností, nasledovali verejná správa, obrana a sociálne zabezpečenie (19 %) a vzdelávanie (17 %).
Približne 14 % nemeckých firiem hodnotilo svoju administratívnu záťaž v roku 2025 ako „veľmi vysokú“, čo je výrazný nárast oproti 4 % v roku 2022, uviedol inštitút so sídlom v Norimbergu. Za hlavný zdroj administratívnej záťaže firmy označili Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Zistenia sa opierajú o prieskum, v rámci ktorého IAB získala odpovede od takmer 10.000 firiem.
Približne 30 % veľkých firiem s najmenej 250 zamestnancami a 30 % stredných firiem s 50 až 249 zamestnancami uviedlo, že od roku 2022 prijalo ďalších administratívnych pracovníkov. Naopak, 16 % menších firiem s desiatimi až 49 zamestnancami a len 7 % mikropodnikov s menej ako desiatimi zamestnancami uviedlo, že tak urobili, aby splnili zákonné požiadavky.
V sektore energetiky 20 % spoločností hlásilo, že prijalo ďalších zamestnancov na zvládnutie byrokratických administratívnych povinností, nasledovali verejná správa, obrana a sociálne zabezpečenie (19 %) a vzdelávanie (17 %).