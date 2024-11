Nemecké firmy sa obávajú výsledku prezidentských volieb v USA

Berlín 4. novembra (TASR) - Nemecké spoločnosti v USA sú pred prezidentskými voľbami zdržanlivé, ukázal prieskum Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK). Firmy vyčkávajú s investíciami, kým sa nevyjasní, aká bude ekonomická a obchodná politika novej administratívy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výsledok volieb v USA môže skomplikovať rámcové podmienky v globálnej ekonomike, čo by negatívne ovplyvnilo medzinárodný obchod, uviedol šéf DIHK pre zahraničný obchod Volker Treier. Osobitným rizikom pre nemecké firmy sú podľa neho plány na zavedenie ciel, o ktorých hovoril opakovane počas volebnej kampane Donald Trump.



"Perspektíva pritvrdenia obchodnej politiky, najmä v prípade nástupu Trumpovej administratívy by zrejme ešte viac prehĺbila obavy z narušenia dodávateľských reťazcov a zvýšenia obchodných bariér," uviedol Treier.



Aj šéf nemeckého ekonomického inštitútu IW Michael Hüther varuje pred Trumpovými vyhrážkami týkajúcimi sa zavedenia ciel: "Pre nemeckú ekonomiku orientovanú na export, ktorá sa už teraz nachádza v hlbokej štrukturálnej kríze, by to bola drahá katastrofa."



USA sú pre Nemecko najväčším exportným trhom. "Strojári, výrobcovia automobilov a farmaceutické spoločnosti sú obzvlášť závislé od obchodu so Spojenými štátmi," dodal Hüther.