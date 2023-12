Nemecké firmy sa boja, že diverzifikácia dodávateľov zvýši ich náklady

Frankfurt nad Mohanom 18. decembra (TASR) - Nemecké spoločnosti sa roky snažia o diverzifikáciu svojich dodávateľských reťazcov. To však prináša aj rast nákladov, najmä v prípade firiem s väzbami na Čínu. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu, ktorý si objednala Bundesbank a zúčastnilo sa na ňom 8400 podnikov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Firmy v Nemecku majú od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 problémy s udržaním adekvátnych dodávok surovín a komponentov. A ruská vojna na Ukrajine im spolu so sankciami priniesli ďalšie problémy.



"Podľa výsledkov prieskumu 45 % nemeckých spoločností očakáva zvýšenie nákladov v dôsledku zmien v dodávateľskom reťazci," uviedla Bundesbank v mesačnej správe. "Takmer pätina opýtaných spoločností predpovedá, že to výrazne zvýši ich výrobné náklady, o 5 % alebo viac."



Prieskum zistil, že 60 % firiem už podniklo kroky na zlepšenie spoľahlivosti svojich dodávateľských reťazcov, pričom firmy, ktoré majú väzby na Čínu, prijali viac opatrení ako iné.



Okrem toho približne 40 % spoločností si naplánovalo do konca budúceho roka ďalšie opatrenia, čiastočne v dôsledku rastúceho geopolitického napätia, najmä medzi Čínou a západnými krajinami, dodala nemecká centrálna banka.



Hrubý odhad naznačuje, že opatrenia, ktoré boli prijaté od roku 2021, zvýšili náklady firiem v Nemecku približne o 2 %. A nové kroky naplánované do konca roku 2024 povedú k zvýšeniu nákladov o ďalšie 2 %, upozornila Bundesbank.



"Spoločnosti s väzbami na Čínu často predpokladajú, že reštrukturalizácia dodávateľských reťazcov povedie k zvýšeniu ich nákladov, dodala Bundesbank.