Nemecké firmy sklamali výsledky pléna čínskej Komunistickej strany

Berlín/Peking 22. júla (TASR) - Nemecké firmy, ktoré podnikajú v Číne, sú sklamané výsledkom minulotýždňového ostro sledovaného stretnutia Komunistickej strany o dlhodobých reformách druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Uviedol to v pondelok popredný predstaviteľ priemyslu Maximilian Butek. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemecké firmy dúfali, že prinesie viac usmernení a podrobností, pokiaľ ide o opatrenia na stimuláciu ekonomiky, povedal Butek, hlavný predstaviteľ delegácie nemeckého priemyslu a obchodu v Šanghaji.



Šesťdesiatbodový záverečný dokument zo zasadnutia pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga, ktoré sa koná raz za päť rokov, hovorí síce o širokom spektre ekonomických cieľov, od rozvoja vyspelých priemyselných odvetví po zlepšenie podnikateľského prostredia, ale bez detailov, ako to chce Čína dosiahnuť.



Nemecké spoločnosti preto očakávajú, že trhové prostredie v Číne "sa v dohľadnej budúcnosti pravdepodobne nezlepší". Okrem silného konkurenčného tlaku majú nemecké firmy v ázijskej krajine problémy aj s nízkou mierou dôvery na často neprehľadnom trh a slabými investíciami do súkromného sektora.



Záverečné komuniké zmarilo nádeje na väčšiu liberalizáciu trhu a rovnaké zaobchádzanie s firmami zo zahraničia a domácimi spoločnosťami. Tohtoročné stretnutie sa konalo v čase, keď čínska ekonomika zápasí s poklesom.



Vedenie Číny potrebuje zrýchliť ekonomický rast. Vie, že potrebuje otvoriť svoj trh, ale to je v rozpore s túžbou Pekingu po pevnej kontrole nad obrovskými oblasťami ekonomiky, povedal Butek. "Plénum nepomohlo vyriešiť tento rozpor, ale skôr ho zintenzívnilo," poznamenal.



Nemecké spoločnosti v Číne už dlho poukazujú na nespravodlivé konkurenčné podmienky a sťažený prístup na trh, čo prispieva k zvýšeniu napätia v obchode. Berlín obviňuje Čínu zo štátom podporovanej nadmernej kapacity v oblastiach, ako je výroba batérií a solárny priemysel. Produkcia v týchto odvetviach vysoko prekračuje dopyt a ázijská krajina tak následne zaplavuje svetový trh lacnými produktami za dumpingové ceny. Peking to popiera.



Podľa nemeckého spolkového štatistického úradu bola Čína v roku 2023 už ôsmy rok po sebe najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka.