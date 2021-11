Nemecké firmy sú ohľadom podnikania v zahraničí optimistickejšie

Berlín 4. novembra (TASR) - Nemecké firmy sú v súvislosti s podmienkami podnikania v zahraničí optimistickejšie ako na jar. Ukázal to vo štvrtok prieskum Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory(DIHK).



Anketa odhalila, že približne 52 % z viac ako 3200 spoločností s pobočkami v zahraničí je spokojných so svojím podnikaním mimo Nemecka. A 56 % očakáva zlepšenie podmienok v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.



No aj napriek tomu, že predpokladajú zlepšenie podmienok, 50 % opýtaných firiem označilo vyššie ceny energií a surovín za riziko pre globálnu ekonomiku v nasledujúcich 12 mesiacoch.



Nemecké firmy očakávajú tiež zhoršenie ekonomickej aktivity v Číne a Spojených štátoch, ukázal prieskum.



Podiel spoločností, ktoré ako riziko uvádzajú problémy s dodávkami surovín a komponentov, vzrástol aktuálne na 54 % zo 40 % na jar.