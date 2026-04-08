Nemecké firmy sú v otázke exportu optimistické napriek vojne
Nemecké exportné firmy sa však naďalej obávajú vývoja v obchode s USA. Celkovo 49 % z nich počíta aj v tomto roku s negatívnym vplyvom colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Väčšina nemeckých firiem je optimistická, čo sa týka exportu, napriek konfliktu na Blízkom východe. Poukázali na to výsledky v stredu zverejneného prieskumu poisťovne Allianz Trade, o ktorých informovala agentúra DPA.
Podľa prieskumu uskutočneného vo februári a v marci väčšina oslovených nemeckých podnikov odhaduje, že ich export bude bez ohľadu na situáciu na Blízkom východe naďalej rásť. Až 83 % z celkovo anketovaných podnikov predpokladá, že ich príjmy z vývozu tento rok vzrastú. Na porovnanie, na globálnej úrovni prezentovalo takéto očakávania 75 % celkovo oslovených firiem. Nemecké podniky privítali aj najnovšie oznámené dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom.
Nemecké exportné firmy sa však naďalej obávajú vývoja v obchode s USA. Celkovo 49 % z nich počíta aj v tomto roku s negatívnym vplyvom colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V porovnaní s nemeckými sú pesimistickejšie iba čínske firmy. V rámci nich 50 % dalo najavo negatívne očakávania v súvislosti s obchodnou politikou americkej vlády.
Podľa prieskumu uskutočneného vo februári a v marci väčšina oslovených nemeckých podnikov odhaduje, že ich export bude bez ohľadu na situáciu na Blízkom východe naďalej rásť. Až 83 % z celkovo anketovaných podnikov predpokladá, že ich príjmy z vývozu tento rok vzrastú. Na porovnanie, na globálnej úrovni prezentovalo takéto očakávania 75 % celkovo oslovených firiem. Nemecké podniky privítali aj najnovšie oznámené dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom.
Nemecké exportné firmy sa však naďalej obávajú vývoja v obchode s USA. Celkovo 49 % z nich počíta aj v tomto roku s negatívnym vplyvom colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V porovnaní s nemeckými sú pesimistickejšie iba čínske firmy. V rámci nich 50 % dalo najavo negatívne očakávania v súvislosti s obchodnou politikou americkej vlády.