Nemecké firmy sú závislé od digitálnych technológií a služieb USA

Berlín 18. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump sa pripravuje na nástup do úradu. To v Nemecku vyvoláva obavy šéfov mnohých firiem. Znepokojuje ich závislosť krajiny od amerických technologických spoločností v oblasti softvéru a digitálnych služieb. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



V novom prieskume medzi nemeckými firmami z rôznych odvetví až 81 % uviedlo, že sú závislé od digitálnych technológií a služieb z USA, pričom 41 % sa označilo za "silne závislých" a ďalších 40 % za "skôr závislých". Prieskum uskutočnila asociácia digitálneho priemyslu Bitkom v novembri a v decembri. Zúčastnilo sa na ňom 603 spoločností s 20 a viac zamestnancami v Nemecku.



Podľa prezidenta Bitkomu Ralfa Wintergersta prieskum ukázal, že Nemecko je veľmi závislé od amerických technológií a digitálnych služieb. Táto závislosť bude podľa neho bez rozhodných krokov len rásť. Poukázal na to, že 87 % spoločností v prieskume uviedlo, že technologický náskok USA pred Nemeckom a zvyškom Európskej únie bude rásť, "pretože Američania viac investujú, viac sa spoliehajú na dereguláciu a odstraňujú byrokraciu".



Väčšina opýtaných (56 %) potvrdila, že víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách v USA ich prinútilo prispôsobiť svoje podnikové stratégie. Presne polovica skonštatovala, že pravdepodobne budú musieť zmeniť svoje dodávateľské reťazce.



Trump opakovane pohrozil zavedením nových ciel a iných obchodných obmedzení.



V nemeckom biznise panuje konsenzus, že krajina sa musí stať ekonomicky nezávislejšou od Spojených štátov. Až 95 % spoločností vyjadrilo súhlas s týmto vyhlásením. Podľa štúdie sa 90 % opýtaných firiem v digitálom sektore považuje za závislých od zahraničia.



Iba 3 % opýtaných firiem sa domnievajú, že by boli schopné prežiť dlhšie ako dva roky bez digitálneho importu a len 39 % spoločností by dokázalo prežiť 13 až 24 mesiacov.



Ekonomická závislosť od Číny, ktorá je dlhodobo lukratívnym trhom pre nemecké spoločnosti, sa tiež stala oblasťou záujmu firemných lídrov. Približne 44 % opísalo svoje podniky ako "veľmi závislé" od Číny a ďalších 35 % ako "do istej miery závislé".



Pokiaľ ide o dovoz koncových zariadení, ako sú smartfóny či notebooky, ktoré sú na vrchole zoznamu, 90 % spoločností tieto produkty dováža.



Dovoz softvéru využíva 75 % spoločností, 71 % dováža aplikácie kybernetickej bezpečnosti, ako sú firewally, a 69 % dováža digitálne komponenty, ako sú čipy, polovodiče alebo senzory.