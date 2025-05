Nemecké firmy v Číne sú pri pohľade do budúcnosti pesimistické

Peking 7. mája (TASR) - Nemecké spoločnosti v Číne sú v dôsledku obchodného konfliktu medzi Pekingom a Washingtonom čoraz pesimistickejšie pri pohľade do budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila v stredu výsledky prieskumu Nemeckej obchodnej komory (AHK) v Číne.



Prieskum ukázal, že 56 % oslovených členských spoločností očakáva v najbližších šiestich mesiacoch zhoršenie hospodárskej situácie. Rok predtým uviedlo tú istú odpoveď len 16 % firiem. Členské spoločnosti budú ovplyvnené zhoršujúcou sa hospodárskou situáciou v Číne, uviedol Oliver Oehms, výkonný riaditeľ AHK v severnej Číne, s odkazom na clá.



Od eskalácie colného sporu začiatkom apríla sa obchod medzi USA a Čínou prakticky zastavil. Washington zaviedol na tovar z Číny clo vo výške 145 %, na čo Peking reagoval 125-percentnými clami na dovoz z USA. Podľa prichádzajúcich údajov už obe krajiny pociťujú dôsledky colného sporu. V Číne klesol index nákupných manažérov (PMI), čo naznačuje pochmúrne podnikateľské vyhliadky podnikov napríklad v sektore výroby a služieb.



Podľa prieskumu AHK z polovice apríla, na ktorom sa zúčastnilo 143 členských spoločností prevažne z oblasti strojárstva a automobilového priemyslu, majú clá popri iných obchodných prekážkach, ako sú napríklad vývozné obmedzenia, na spoločnosti najväčší negatívny vplyv. To sa odráža aj v podnikateľských vyhliadkach. Len približne štvrtina oslovených podnikov očakáva do konca roka zvýšenie tržieb a s dosiahnutím zisku počíta 18 % firiem.