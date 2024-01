Nemecké firmy varujú pred hrozbou extrémnej pravice pre ekonomiku

Berlín 20. januára (TASR) - Predstavitelia nemeckých podnikov varovali pred hrozbou, ktorú pre nemeckú ekonomiku predstavuje rastúci pravicový extrémizmus v krajine. Reagovali tak na najnovšie udalosti spojené so stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej preferencie postupne stúpajú. Informovala o tom agentúra Reuters.



Šéfovia nemeckých firiem sa zvyčajne k politickým otázkam nevyjadrujú a dlhý čas sa vyhýbali aj odpovediam na otázky okolo rastu popularity AfD. Zmenili to však najnovšie správy o tom, že sa dvaja vysokopostavení členovia AfD koncom minulého roka zúčastnili na diskusiách o masových deportáciách nemeckých občanov cudzieho pôvodu, čo vyvolalo masové protesty.



To zvýšilo obavy podnikov, podľa ktorých takéto prejavy môžu poškodiť imidž Nemecka ako atraktívnej destinácie pre zahraničné investície a kvalifikovanú pracovnú silu. A to práve v období, keď ekonomika zápasí s nedostatkom domácej pracovnej sily, čo brzdí hospodársky rast.



"Nenávisť a exklúzia nemajú miesto v našej spoločnosti," povedal tento týždeň šéf nemeckého výrobcu čipov Infineon Jochen Hanebeck. "Myšlienka takzvanej remigrácie je nehumánna," dodal.



Hlavné politické strany vylúčili spoluprácu s AfD, jej kritici sa však obávajú, že strana napriek tomu ťahá mainstreamovú politiku výraznejšie doprava. Navyše, AfD ťaží z nízkej popularity vládnej koalície a očakáva sa, že v septembrových voľbách by sa mohla stať najväčšou stranou v troch spolkových krajinách v bývalom východnom Nemecku. Jednou z nich je Sasko, kde Infineon stavia závod na výrobu čipov za 5 miliárd eur, čo predstavuje najväčšiu investíciu firmy v jej histórii.



Zverejnenie účasti členov AfD na diskusiách o masových deportáciách prinútilo k reakcii aj šéfa letiska v Düsseldorfe Larsa Redeligxa, podľa ktorého sú takéto úvahy pre Nemecko ako ekonomickú destináciu mimoriadne nebezpečné. "Ohrozujú mierové spolužitie v našej krajine, ohrozujú našu prosperitu a do sveta vysielajú katastrofálny signál," povedal.



Pred nástupom AfD už v novembri varoval šéf chemického koncernu Evonik Christian Kullmann. Pre denník Süddeutsche Zeitung povedal, že "všetci, ktorí v Nemecku nesú politickú zodpovednosť, musia zaujať jasnú pozíciu voči AfD, ktorá poškodzuje nemeckú ekonomiku, spoločnosť aj budúcnosť krajiny". Ďalšie nemecké firmy, ako napríklad technologická spoločnosť Jenoptik, sa k diskusii o deportáciách pridali vyjadrením podpory rozmanitosti a otvorenej spoločnosti v médiách.