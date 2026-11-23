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Nemecké hobbymarkety OBI a Toom sa spoja
Po dokončení transakcie, ktorú musia ešte schváliť regulačné úrady, značka Toom zanikne a predajne tejto siete sa stanú súčasťou OBI.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecké hobbymarkety OBI a Toom sa plánujú spojiť. Uviedli to v pondelok v spoločnom vyhlásení Tengelmann Group, väčšinový akcionár OBI, a Rewe Group, ktorá vlastní sieť Toom. Informovala o tom agentúra DPA.
Po dokončení transakcie, ktorú musia ešte schváliť regulačné úrady, značka Toom zanikne a predajne tejto siete sa stanú súčasťou OBI. Očakáva sa, že po súhlase úradov sa predajne značky Toom presunú pod OBI do 12 až 18 mesiacov. Cenu firmy nezverejnili.
V rámci transakcie Rewe Group získa v OBI zhruba 30-percentný podiel. Skupina zároveň dodala, že na celom projekte sa chce podieľať aj dodatočnými financiami. Spoločnosti uviedli, že cieľom tohto kroku je spojenie silných stránok obidvoch firiem a vytvorenie konkurencieschopnej, inovatívnej a udržateľnej spoločnosti.
OBI a Toom prevádzkujú v Nemecku spoločne viac než 600 predajní. Popri reťazcoch Bauhaus, Hornbach a Hagebau patria k najväčším maloobchodným sieťam v krajine v oblasti potrieb pre domácich majstrov.
Po dokončení transakcie, ktorú musia ešte schváliť regulačné úrady, značka Toom zanikne a predajne tejto siete sa stanú súčasťou OBI. Očakáva sa, že po súhlase úradov sa predajne značky Toom presunú pod OBI do 12 až 18 mesiacov. Cenu firmy nezverejnili.
V rámci transakcie Rewe Group získa v OBI zhruba 30-percentný podiel. Skupina zároveň dodala, že na celom projekte sa chce podieľať aj dodatočnými financiami. Spoločnosti uviedli, že cieľom tohto kroku je spojenie silných stránok obidvoch firiem a vytvorenie konkurencieschopnej, inovatívnej a udržateľnej spoločnosti.
OBI a Toom prevádzkujú v Nemecku spoločne viac než 600 predajní. Popri reťazcoch Bauhaus, Hornbach a Hagebau patria k najväčším maloobchodným sieťam v krajine v oblasti potrieb pre domácich majstrov.