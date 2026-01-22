< sekcia Ekonomika
Nemecké hospodárske zväzy kritizujú EP za dohodu s Mercosurom
Prezident Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Peter Adrian vyhlásil, že z pohľadu nemeckých podnikov ide o úder, ktorý prišiel v obzvlášť nevhodnom čase.
Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Hospodárske združenia v Nemecku ostro kritizujú rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorým pozastavil proces ratifikácie dohody s juhoamerickým blokom Mercosur. Prezident Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Peter Adrian vyhlásil, že z pohľadu nemeckých podnikov ide o úder, ktorý prišiel v obzvlášť nevhodnom čase, a to z ekonomického aj geopolitického hľadiska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Združenie nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA) hovorí o „absolútnej katastrofe“. Odkladom dohody vyslala Európa veľmi negatívny signál svojej neschopnosti konať, dodal Wolfgang Niedermark, člen výkonnej rady Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI). „Preto je správne, že Európska komisia využíva všetky možnosti konania. To zahŕňa aj okamžité uplatňovanie dohody,“ zdôraznil.
Európsky parlament v stredu (21. 1.) pozastavil proces schvaľovania dohody, keď súhlasil s návrhom, aby Súdny dvor EÚ posúdil jej súlad s právom Únie. Čakanie na stanovisko Súdneho dvora EÚ by mohlo výrazne oddialiť proces ratifikácie dohody so štyrmi krajinami združenia Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom. Teoreticky by sa dohoda mohla predbežne uplatňovať aj skôr, ak Európska komisia (EK) prijme zodpovedajúce rozhodnutie.
