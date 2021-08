Nemecké hospodárstvo môže ešte tento rok dosiahnuť predkrízovú úroveň

Norimberg 29. augusta (TASR) - Nemeckému hospodárstvu sa darí a podľa popredných ekonómov môže ešte tento rok dosiahnuť predkrízovú úroveň. "Nemecká ekonomika sa ešte nachádza na konjunkturálnom letnom vrchole, zenit hospodárskeho zotavenia však už môžeme mať za sebou," cituje agentúra DPA ekonómku poisťovacieho koncernu Allianz Katharinu Utermöhlovú. Prvé indikátory naznačujú na jeseň ochladenie, nie však prepad.



Veronika Grimmová z poradnej ekonomickej komisie spolkovej vlády uvádza, že vzhľadom na uvoľnenie pandemických opatrení sa sektor služieb a súkromná spotreba zotavili. Dodávateľské problémy, predovšetkým v prípade polovodičov, však naďalej komplikujú situáciu v priemysle. "V druhom kvartáli nemecká priemyselná produkcia navzdory vysokému dopytu klesla," upozornila ekonómka. Najviac to zasiahlo automobilový priemysel.



Grimmová aj napriek tomu očakáva silný hospodársky rast a prekrízovú úroveň by mohol dosiahnuť už koncom leta. "Ak sa ďalej nebudú zhoršovať dodávateľské problémy v priemysle a stavebníctve, alebo sa dokonca zmiernia, môžu sa plné objednávkové knihy postarať o vzostup produkcie."



Aj Utermöhlová napriek dodávateľským ťažkostiam, ochladeniu dopytu v zahraničí a rastúcim rizikom súvisiacim s mutáciou Delta očakáva v nadchádzajúcich kvartáloch nadpriemerne vysoký rast. V tomto roku by mohol hospodársky rast podľa nej dosiahnuť 3 % a budúci rok 4 %.



Priaznivý konjunkturálny vývoj sa pozitívne prejaví na trhu práce. "Režim kurzarbeit v posledných mesiacoch prudko klesol," povedal ekonóm Deutsche Bank Jochen Möbert. Počet voľných miest dosiahol predkrízovú úroveň a počet zamestnaných výrazne vzrástol. V auguste počíta ekonóm so sezónne očisteným poklesom počtu nezamestnaných zhruba o 70.000 osôb.



Spolkový úrad práce zverejní správu o trhu práce za august v utorok 31. augusta. Podľa poslednej správy sa počet nezamestnaných v júli znížil na 2,59 milióna. Tento trend by mohol podľa Utermöhlovej zatiaľ pretrvať. "Trh práce by mohol v auguste odolať všetkým sezónnym vplyvom a znova ukázať podstatný pokles nezamestnanosti." Sezónne očistený počet nezamestnaných by mohol klesnúť zhruba o 60.000 ľudí.



Möbert je však z hľadiska ďalšieho priebehu roka menej optimistický: "Po letnom rozmachu sa môže rast a dopyt na trhu práce cez zimu opäť výrazne znížiť."