Utorok 13. január 2026
Nemecké hotely očakávajú za vlaňajšok ďalší rekordný rok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Nemecké hotely s minimálne desiatimi posteľami zaznamenali za 11 mesiacov minulého roka 465,5 milióna prenocovaní.

Autor TASR
Wiesbaden 13. januára (TASR) - Nemecké hotely očakávajú, že vlaňajšok bude pre ne znamenať ďalší rekord, napriek tomu, že počet zahraničných hostí klesol. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Nemecké hotely s minimálne desiatimi posteľami zaznamenali za 11 mesiacov minulého roka 465,5 milióna prenocovaní. To je o 0,1 % viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, ktorý predstavoval rekord, keď v celom roku 2024 počet prenocovaní dosiahol 496,1 milióna, uviedol Destatis.

Drvivú väčšinu prenocovaní zabezpečili domáci hostia, konkrétne 388,4 milióna. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 0,6 %.

Počet prenocovaní zo strany zahraničných návštevníkov dosiahol v období od januára do konca novembra 77,1 milióna. Oproti 11 mesiacom roka 2024 to predstavuje pokles o 2,2 %. Čo sa však týka samotného novembra, počet prenocovaní v nemeckých hoteloch vzrástol v prípade obidvoch skupín.
