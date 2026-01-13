< sekcia Ekonomika
Nemecké hotely očakávajú za vlaňajšok ďalší rekordný rok
Nemecké hotely s minimálne desiatimi posteľami zaznamenali za 11 mesiacov minulého roka 465,5 milióna prenocovaní.
Autor TASR
Wiesbaden 13. januára (TASR) - Nemecké hotely očakávajú, že vlaňajšok bude pre ne znamenať ďalší rekord, napriek tomu, že počet zahraničných hostí klesol. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Nemecké hotely s minimálne desiatimi posteľami zaznamenali za 11 mesiacov minulého roka 465,5 milióna prenocovaní. To je o 0,1 % viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, ktorý predstavoval rekord, keď v celom roku 2024 počet prenocovaní dosiahol 496,1 milióna, uviedol Destatis.
Drvivú väčšinu prenocovaní zabezpečili domáci hostia, konkrétne 388,4 milióna. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 0,6 %.
Počet prenocovaní zo strany zahraničných návštevníkov dosiahol v období od januára do konca novembra 77,1 milióna. Oproti 11 mesiacom roka 2024 to predstavuje pokles o 2,2 %. Čo sa však týka samotného novembra, počet prenocovaní v nemeckých hoteloch vzrástol v prípade obidvoch skupín.
Nemecké hotely s minimálne desiatimi posteľami zaznamenali za 11 mesiacov minulého roka 465,5 milióna prenocovaní. To je o 0,1 % viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, ktorý predstavoval rekord, keď v celom roku 2024 počet prenocovaní dosiahol 496,1 milióna, uviedol Destatis.
Drvivú väčšinu prenocovaní zabezpečili domáci hostia, konkrétne 388,4 milióna. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 0,6 %.
Počet prenocovaní zo strany zahraničných návštevníkov dosiahol v období od januára do konca novembra 77,1 milióna. Oproti 11 mesiacom roka 2024 to predstavuje pokles o 2,2 %. Čo sa však týka samotného novembra, počet prenocovaní v nemeckých hoteloch vzrástol v prípade obidvoch skupín.