Nemecké inštitúty zhoršili prognózu pre ekonomiku v dôsledku ciel

Berlín 10. apríla (TASR) - Popredné ekonomické inštitúty vo štvrtok vo svojej oficiálnej správe znížili prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku takmer na nulu. Zároveň varovali, že najväčšie európske hospodárstvo, ktoré zápasí s problémami, bude čeliť ďalším ťažkostiam v dôsledku ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.



Šesť think-tankov vo svojej spoločnej prognóze teraz predpovedá, že sa hrubý domáci produkt Nemecka v roku 2025 zvýši len o 0,1 %. To je výrazná revízia smerom nadol z pôvodne očakávaného rastu o 0,8 % vlani v septembri.



Pri najnovšej prognóze brali do úvahy americké clá na oceľ, hliník a autá vo výške 25 %.



Nemecko je závislé od exportu a je jedinou ekonomikou v rámci skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), ktorá v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla. Ďalšie, tzv. recipročné clá, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil 2. apríla a ktoré v stredu (9. 4.) zastavil na 90 dní, by podľa inštitútov mohli spôsobiť ďalšiu veľkú ranu nemeckej ekonomike a „zdvojnásobiť negatívne vplyvy“. Nemecko by tak po prvý raz v povojnovej histórii mohlo zaznamenať recesiu aj tretí rok po sebe.



Pre rok 2026 predpovedajú inštitúty nemeckej ekonomiky rast o 1,3 %, čo sa oproti predchádzajúcej prognóze nezmenilo.



Nemeckí konzervatívci pod vedením Friedricha Merza sa v stredu dohodli na koaličnej vláde so stredoľavými sociálnymi demokratmi. Konzervatívci už po februárových voľbách ohlásili fond vo výške 500 miliárd eur na infraštruktúru a takisto rozsiahle zmeny pravidiel pre štátne pôžičky s cieľom posilniť obranu a oživiť hospodársky rast.



Fiškálny balík pravdepodobne povedie k dodatočným vládnym výdavkom vo výške 24 miliárd eur v roku 2026, čím by sa k hospodárskemu rastu pridalo pol percentuálneho bodu, uviedli inštitúty.



Slabá ekonomika si však vyberie daň na trhu práce. Nezamestnanosť sa tento rok mierne zvýši na 6,3 % zo 6 % v roku 2024 a v budúcom roku klesne na 6,2 %.



Infláciu v Nemecku očakávajú inštitúty tento rok na úrovni 2,2 % a v roku 2026 jej zníženie na 2,1 %.



Ministerstvo hospodárstva zapracuje prognózu inštitútov do svojich vlastných predpovedí.