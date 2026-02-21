< sekcia Ekonomika
Nemecké koncerny napriek kríze zvyšujú dividendy
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. februára (TASR) - Akcionári verejne obchodovaných podnikov v Nemecku sa pred nadchádzajúcou sezónou valných zhromaždení môžu tešiť na rastúce dividendy. Banka DZ Bank odhaduje, že 90 koncernov z hlavného indexu burzy vo Frankfurte nad Mohanom Dax a z indexu stredne veľkých firiem MDax vyplatí za uplynulý obchodný rok približne 63,7 miliardy eur. To by bolo napriek hospodárskej kríze v Nemecku o 5 % viac ako v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa odhadov DZ Bank pripadajú na ťažké váhy v indexe Dax dividendy vo výške 55 miliárd eur, čo je výrazne viac ako v predchádzajúcom roku. V indexe MDax by, naopak, výplaty ziskov mali stagnovať na úrovni 8,7 miliardy eur. Najviac dividend by mal vyplatiť automobilový priemysel, napriek ťažkostiam vyvolaným colnou politikou, uviedla DZ Bank. Odvetvie rozdelí medzi akcionárov odhadom 14 miliárd eur, čo je takmer štvrtina celkových dividend. V predchádzajúcom roku však jeho podiel dosahoval takmer 30 %.
Kráľom dividend zostáva poisťovňa Allianz, ktorá by mala vyplatiť približne 6,6 miliardy eur, nasledovaná spoločnosťami Deutsche Telekom a Siemens. Na ďalších miestach sa nachádzajú Mercedes, SAP a zaisťovňa Munich Re. Nemecká ekonomika síce prechádza krízou, ale práve spoločnosti z indexu DAX dosahujú veľkú časť svojho obratu v zahraničí, vysvetlila DZ Bank.
V Nemecku sa dividendy zvyčajne vyplácajú raz ročne po valnom zhromaždení na jar.
