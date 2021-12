Nemecké letiská očakávajú v roku 2022 viac cestujúcich aj nákladu

Frankfurt nad Mohanom 21. decembra (TASR) - Po ďalšom slabom roku 2021, ktorý opäť poznačila pandémia nového koronavírusu, očakáva nemecké združenie letísk (ADV) v nadchádzajúcom roku o 100 miliónov cestujúcich viac a výrazný nárast nákladu.



Pandemická situácia bude v nadchádzajúcich zimných mesiacoch stále obmedzovať dopyt, upozornil šéf ADV Ralph Beisel. Napriek tomu je presvedčený, že sa dopyt zo strany súkromných aj obchodných cestujúcich výrazne zvýši, len čo budú cestovné obmedzenia zrušené.



Združenie predpovedá, že v roku 2022 sa počet cestujúcich na nemeckých letiskách zvýši na takmer 180 miliónov z odhadovaných menej ako 80 miliónov v súčasnom roku. To však bude stále menej ako 248 miliónov pasažierov v roku 2019, čo bol posledný rok pred krízou, ktorú v leteckej doprave vyvolala pandémia.



Mnohé letiská v Nemecku sú v situácii, keď prepad leteckej dopravy ohrozuje ich existenciu, varovalo združenie.



Odhaduje, že osobná letecká doprava pravdepodobne nedosiahne predkrízové úrovne skôr ako v roku 2025.



Úplne iný obraz je v leteckej nákladnej doprave, ktorá v tomto roku opäť výrazne vzrástla, a to aj v dôsledku problémov v námornej doprave. Objem vybavovaného nákladu na nemeckých letiskách sa do novembra zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 18 %. A ADV očakáva, že v roku 2022 stúpne o ďalších 5 %.