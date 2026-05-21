Nemecké letiská v apríli prepravili menej cestujúcich
Počet pasažierov v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesol o 7,5 % na 17,01 milióna.
Autor TASR
Berlín 21. mája (TASR) - Na väčších letiskách v Nemecku bolo v apríli odbavených výrazne menej cestujúcich. Počet pasažierov v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesol o 7,5 % na 17,01 milióna, oznámila v piatok Asociácia nemeckých letísk (ADV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Združenie za hlavné dôvody poklesu označilo konflikt na Blízkom východe, šesťdňový štrajk pilotov spoločnosti Lufthansa a zrušenie regionálnej leteckej spoločnosti Lufthansa Cityline. K stagnácii leteckej dopravy v Nemecku podľa odvetvia prispievajú aj vysoké dane a poplatky.
V prvých štyroch mesiacoch klesol počet cestujúcich na nemeckých letiskách v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0,2 %. V roku 2026 sa doteraz uskutočnilo o štvrtinu menej letov ako v porovnateľnom období roka 2019, ktorý predchádzal pandémii koronavírusu. Objem nákladnej dopravy sa v rovnakom období naopak zvýšil o 6,2 %. Globálne procesy v logistike leteckej nákladnej dopravy sa rýchlo prispôsobili následkom vojny v Iráne a sú stabilné, priblížila ADV.
