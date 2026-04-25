Nemecké letiská znepokojil zámer Ryanairu zrušiť základňu v Berlíne
Berlín 25. apríla (TASR) - Združenie nemeckých letísk (ADV) v sobotu vyslovilo znepokojenie nad rozhodnutím írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair zatvoriť svoju základňu na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko a zredukovať počet letov z nemeckej metropoly na polovicu. Šéf ADV Ralph Beisel však uviedol, že nejde o problém Berlína, ale celého nemeckého sektora leteckej dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa Beisela sú náklady v nemeckom leteckom sektore príliš vysoké. „Nadmerné dane a poplatky bránia nemeckým letiskám v účasti na dynamickom raste európskej leteckej dopravy,“ povedal. Podľa údajov ADV let z Berlína do destinácie Palma de Mallorca stojí leteckú spoločnosť na daniach a poplatkoch približne 7600 eur, ale napríklad z Varšavy je to len zhruba 4400 eur. Diaľkové lety z Nemecka do New Yorku stoja letecké spoločnosti na poplatkoch a daniach približne 23.500 eur, ale priemer pri lete z iných európskych letísk je 13.900 eur, uviedlo ADV. V tejto súvislosti združenie poznamenalo, že osobná letecká preprava sa za ostatných desať rokov v Nemecku zvýšila podstatne menej ako v susedných štátoch.
Ryanair v piatok (24. 4.) oznámil, že uzavrie svoju základňu v Berlíne a stiahne z mesta sedem lietadiel, ktoré tam má umiestnené. Dôvodom podľa Ryanairu je plán letiska Berlín-Brandenbursko na zvýšenie poplatkov. Lety do Berlína budú pokračovať, ale lietadlami so základňou mimo Nemecka, uviedol prepravca. Ryanair sa vyjadril, že tento krok je priamym dôsledkom plánov letiska opäť zvýšiť poplatky od roku 2027 do roku 2029 o 10 %. Letisko Berlín-Brandenbursko tvrdenie o pláne na zvýšenie poplatkov odmietlo a vyhlásilo, že oznámenie Ryanairu ho prekvapilo, keďže obe strany v súčasnosti rokujú.
