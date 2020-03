Nemecké maloobchody žiadajú vládu o štátnu pomoc, hrozia im bankroty

Berlín 18. marca (TASR) - Nemecký maloobchod požiadal vládu v Berlíne o pomoc. Inak obrovskému počtu prevádzok hrozí v dôsledku zatvorenia obchodov pre šírenie nového koronavírusu krach.



Ako v stredu uviedlo Združenie nemeckého maloobchodu HDE, vyzvalo vládu na urýchlené poskytnutie štátnej pomoci a odklad platieb daní. V dôsledku zatvorenia obchodov s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu totiž podľa HDE stráca maloobchod týždenne zhruba 7 miliárd eur.



"Obrovské straty v tržbách znamenajú likvidáciu tisícov firiem a miliónov pracovných miest," povedal prezident HDE Josef Sanktjohanser. Ako dodal, kancelárke Angele Merkelovej poslal list so žiadosťou o pomoc.



Podľa HDE nariadenie vlády zatvoriť obchody povedie k strate tržieb v objeme približne 1,15 miliardy eur denne. Týždenne to znamená viac než 7 miliárd eur.



"Tvrdo zasiahnuté sú mnohé malé obchody s odevmi, obuvou, parfumérie, predajne nábytku a elektroniky, ako aj obchodné domy," povedal Sanktjohanser. Zároveň dodal, že aj online maloobchodníci trpia, keďže spotrebitelia obmedzujú nákupy. Sanktjohanser odhaduje, že ich tržby klesnú o 20 až 30 %.



Ak štát neposkytne čo najskôr štátnu pomoc, podľa HDE hrozí mnohým maloobchodníkom nesolventnosť, ktorá môže mať trvalé následky pre život v centrách mnohých miest a najmä pre zásobovanie obyvateľstva. HDE zároveň požiadalo vládu o okamžitý odklad platieb daní, a to bez úrokov, ako aj príspevkov na sociálne zabezpečenie v marci a apríli.