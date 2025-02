Nemecké mestá zápasia s rastúcimi výdavkami, chcú pomoc budúcej vlády

Berlín 17. februára (TASR) - Nemecké mestá čelia rastúcim finančným problémom, pričom väčšina z nich nie je schopná tento rok predložiť vyrovnaný rozpočet. Dôvodom je nepriaznivý vývoj ekonomiky a vysoké sociálne výdavky. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu Asociácie nemeckých miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vysoké náklady na energie, tlak zahraničnej konkurencie, úrokové sadzby a pokračujúca ekonomická neistota zvyšujú tlak na nemecké hospodárstvo. To zaznamenalo v minulom roku pokles, už druhý rok po sebe. Navyše sa odhaduje, že ekonomika klesne aj v tomto roku.



Prieskum ukázal, že približne 37 % veľkých nemeckých miest nie je schopných dosiahnuť v tomto roku vyrovnaný rozpočet a zhruba 47 % miest sa musí spoliehať na rezervy. Prieskum bol zverejnený iba pár dní pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 23. februára a v ktorých sú práve ekonomické problémy pre voličov kľúčové. Napätie zvyšuje aj fakt, že krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) je v poslednom období populárna a v prieskumoch verejnej mienky sa umiestňuje na druhom mieste.



Iba 2 % nemeckých miest uviedli, že čo sa týka najbližších piatich rokov, sú v oblasti financií optimistické. Priemer za posledných päť rokov pritom predstavuje 64 % miest. Takmer polovica miest očakáva zhoršenie rozpočtovej situácie, v dôsledku čoho počíta so znižovaním počtu zamestnancov, obmedzovaním služieb a so zastavením infraštruktúrnych projektov.



"Éra vyrovnaných rozpočtov je už za nami. Problém je však štrukturálny, nie je to vina samotných miest," povedal v pondelok na konferencii v Berlíne predseda Asociácie nemeckých miest Markus Lewe. Dodal, že budúca nemecká vláda musí tento problém urgentne riešiť, inak mestám hrozí finančný kolaps. Vyzval na spravodlivejšiu deľbu daňových príjmov medzi mestá a štát či prehodnotenie dlhovej brzdy.



Najväčšiu záťaž pre mestá predstavuje rast sociálnych výdavkov. Sú to najmä výdavky na starostlivosť o deti, podpora pre ľudí so zdravotným postihnutím a starostlivosť o starších ľudí.



Sociálne výdavky miest vzrástli minulý rok o 12 %, pričom výdavky na zabezpečenie detí a mládeže sa za posledné desaťročie zdvojnásobili, dodala asociácia. Ďalším problémom je prílev imigrantov, čo ešte viac zvyšuje výdavky obcí a miest na sociálne zabezpečenie, najmä na pomoc deťom, mladistvým a nezamestnaným.