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Nemecké ministerstvo dopravy žiada viac peňazí na železnice

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nemecké ministerstvo dopravy v prebiehajúcich rokovaniach o rozpočte nalieha na vyčlenenie väčších finančných prostriedkov na projekty výstavby a rozširovania železničnej siete.

Autor TASR
Berlín 17. júna (TASR) - Nemecké ministerstvo dopravy v prebiehajúcich rokovaniach o rozpočte nalieha na vyčlenenie väčších finančných prostriedkov na projekty výstavby a rozširovania železničnej siete. Rezort má veľký záujem na tom, aby sa okrem naliehavej sanácie a modernizácie existujúcej siete výrazne posunula aj výstavba a rozširovanie železničnej infraštruktúry v krajine, uviedol v stredu hovorca ministerstva Patrick Schnieder. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ministerstvo pracuje na tom, aby sa zabezpečilo financovanie projektov v rámci dostupných rozpočtových zdrojov, dodal hovorca s tým, že cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 by mala spolková vláda predstaviť 6. júla. V nadchádzajúcich rokoch sa počíta s miliardovými investíciami na sanáciu existujúcich tratí. Zdroje pochádzajú z osobitného fondu na rozvoj infraštruktúry, ktorý je financovaný z nových pôžičiek.
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