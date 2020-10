Nemecké ministerstvo financií pripravuje nové kompenzácie pre firmy

Berlín 28. októbra (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz pripravuje kompenzácie pre firmy. Dôvodom sú navrhované nové reštriktívne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Kancelárka Angela Merkelová aktuálne tlačí na to, aby sa v novembri zaviedli plošné karanténne opatrenia, ktoré by negatívne zasiahli reštaurácie, bary, hotely a iné prevádzky. Návrh ešte musia schváliť administratívy 16 nemeckých spolkových krajín.



Scholz chce zmierniť ekonomické následky opatrení. Malé firmy by si podľa jeho plánu mohli nárokovať 75 % tržieb, ktoré vygenerovali v novembri 2019. Väčšie firmy by mali nárok na 70 % ušlých tržieb.



Hodnota navrhovaného kompenzačného balíka, o ktorom spolková vláde ešte stále diskutuje, by mala dosiahnuť 7 miliárd až 10 miliárd eur. Experti varujú, že druhá vlna pandémie, ktorá je väčšia než prvá, môže zastaviť zotavovanie nemeckej ekonomiky.