Nemecké ministerstvo hospodárstva varuje pred vysokou neistotou

Berlín 14. apríla (TASR) - Nemecký export a priemyselná výroba sú v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa vystavené veľkým protivetrom. Upozornilo na to v pondelok nemecké ministerstvo hospodárstva vo svojej mesačnej správe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Vzhľadom na colnú politiku USA je neistota vo veci vývoja nemeckého exportu a obchodu v súčasnosti mimoriadne vysoká,“ uvádza sa v aprílovej správe. Ministerstvo tak v súvislosti s rastúcim protekcionizmom neočakáva žiadne oživenie dopytu.



Pokiaľ ide o priemyselnú výrobu, správa konštatuje, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa predpokladá „obnovenie jej zreteľného oslabenia“, keďže clá zvyšujú tlak na firmy a zhoršujú pokles objednávok.



Popredné ekonomické inštitúty minulý týždeň znížili prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku takmer na nulu, presnejšie na 0,1 % z pôvodne očakávaných 0,8 % vlani v septembri.



Nemecko je závislé od exportu a je jedinou ekonomikou v rámci skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), ktorá v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla. Nové tzv. recipročné clá, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil 2. apríla a ktoré 9. apríla pozastavil na 90 dní, by podľa inštitútov mohli spôsobiť ďalšiu veľkú ranu nemeckej ekonomike a „zdvojnásobiť negatívne vplyvy“. Nemecko by tak po prvý raz v povojnovej histórii mohlo zaznamenať recesiu aj tretí rok po sebe.