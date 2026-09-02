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Nemecké ministerstvo poľnohospodárstva hlási pre sucho krízový stav
Chce uvoľniť poľnohospodárskym podnikom pomoc v celkovej výške okolo jednej miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Alois Rainer vyhlásil v stredu krízu celoštátneho významu vzhľadom na škody spôsobené suchom. Cieľom je uvoľniť poľnohospodárskym podnikom pomoc v celkovej výške okolo jednej miliardy eur, uviedol v stredu politik z bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Základom pomoci sú dva programy na podporu likvidity, ktorých cieľom je poskytnúť farmárom úvery s nízkym úročením bez byrokratických prekážok. Za finančnú pomoc súvisiacu s extrémnym počasím zodpovedajú v Nemecku jednotlivé spolkové krajiny. Centrálna vláda sa môže na takejto forme podpory podieľať iba v prípade krízy celonárodného významu.
„Ak je životaschopnosť našich podnikov trvalo ohrozená, nemôžeme sa jednoducho vrátiť k fungovaniu v bežnom režime,“ povedal Rainer. Poľnohospodári musia pokračovať v prevádzke, aby zaručili potravinovú bezpečnosť v Nemecku, dodal. Podporné opatrenia budú podľa ministra zahŕňať aj daňové úľavy a cielené dotácie na hnojivá.
Poľnohospodári v Nemecku bojujú s následkami sucha, ktoré počas leta zasiahlo veľké časti krajiny. Napríklad úroda obilia podľa odhadov v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 7,3 % na približne 37,4 milióna ton. Situáciu sťažujú aj rastúce výrobné náklady, predovšetkým v dôsledku konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe, zatiaľ čo ceny výrobcov klesajú.
Základom pomoci sú dva programy na podporu likvidity, ktorých cieľom je poskytnúť farmárom úvery s nízkym úročením bez byrokratických prekážok. Za finančnú pomoc súvisiacu s extrémnym počasím zodpovedajú v Nemecku jednotlivé spolkové krajiny. Centrálna vláda sa môže na takejto forme podpory podieľať iba v prípade krízy celonárodného významu.
„Ak je životaschopnosť našich podnikov trvalo ohrozená, nemôžeme sa jednoducho vrátiť k fungovaniu v bežnom režime,“ povedal Rainer. Poľnohospodári musia pokračovať v prevádzke, aby zaručili potravinovú bezpečnosť v Nemecku, dodal. Podporné opatrenia budú podľa ministra zahŕňať aj daňové úľavy a cielené dotácie na hnojivá.
Poľnohospodári v Nemecku bojujú s následkami sucha, ktoré počas leta zasiahlo veľké časti krajiny. Napríklad úroda obilia podľa odhadov v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 7,3 % na približne 37,4 milióna ton. Situáciu sťažujú aj rastúce výrobné náklady, predovšetkým v dôsledku konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe, zatiaľ čo ceny výrobcov klesajú.