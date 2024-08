Nemecké oceliarne Salzgitter sa prepadli do straty

Frankfurt nad Mohanom 12. augusta (TASR) - Nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter oznámila za 2. štvrťrok prepad do straty. Čiastočne sa pod to podpísal pokles tržieb, čo je dôsledok nepriaznivej ekonomickej situácie v Európe a najmä v Nemecku. Informovala o tom agentúra DPA.



Jeden z najväčších producentov ocele v Európe uviedol, že za trojmesačné obdobie od apríla do konca júna vykázal čistú stratu na úrovni 33,5 milióna eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 19,7 milióna eur.



Zisk pred zdanením predstavoval 5,7 milióna eur. Aj v tomto ukazovateli sú výsledky podstatne horšie než pred rokom. Vtedy vykázal Salzgitter zisk pred zdanením na úrovni 27,3 milióna eur.



Zhoršovanie situácie vo firme naznačil už vývoj v 1. štvrťroku, v ktorom zisk pred zdanením klesol zhruba o 86 %. Zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka 2023 zaznamenala oceliarska spoločnosť tento zisk na úrovni 126 miliónov eur, v 1. kvartáli tohto roka to bolo 17 miliónov eur.



Tržby spoločnosti dosiahli v 2. štvrťroku 2,57 miliardy eur. V rovnakom období roka 2023 zaznamenal Salzgitter tržby na úrovni 2,85 miliardy eur.