Nemecké odbory odmietajú povolenie dlhšieho pracovného času

Berlín 15. apríla (TASR) - Nemecká konfederácia odborových zväzov (Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB) odmieta povolenie dlhšieho denného pracovného času. Zákon o pracovnom čase musí zostať zákonom na ochranu zdravia pracujúcich, vyhlásila predsedníčka DGB Yasmin Fahimiová v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Augsburger Allgemeine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) sa v koaličnej zmluve dohodli na zavedení týždenného rámca pracovného času namiesto bežného osemhodinového pracovného dňa. Zamestnanci a podniky si podľa nich želajú väčšiu flexibilitu. Konkrétny plán má vzniknúť po konzultáciách so zamestnávateľskými organizáciami a odbormi.



Šéfka odborov varuje pred možnými dôsledkami. „Pre zamestnancov, ktorí nemajú za sebou silné odbory, existuje riziko, že budú musieť pracovať na 13-hodinové zmeny. Napríklad v zásielkových službách sa už dnes pracuje na príliš dlhé zmeny,“ uviedla Fahimiová, podľa ktorej by plány novej koalície viedli k uzákoneniu takejto praxe. Bolo by to veľmi sporné, "pretože potrebujeme pracovníkov, ktorí sa v dobrom zdraví dožijú dôchodku", uzavrela predstaviteľka odborov.