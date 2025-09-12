< sekcia Ekonomika
Nemecké odbory žiadajú garancie pracovných miest v oceliarskom odvetví
Nemecký oceliarsky priemysel čelí kríze v dôsledku vysokých cien energií a silnej konkurencie z Číny.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Oceliarsky priemysel v Nemecku sa pripravuje no kolektívne vyjednávania, ktoré ovplyvnia približne 82.000 zamestnancov v celej krajine. Odborový zväz IG Metall v piatok vyzval zamestnávateľov, aby zaručili udržanie pracovných miest a budúcnosť odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prvá fáza rokovaní sa začne budúci týždeň v utorok (16. 9.) v Düsseldorfe. „Chceme zabrániť úpadku kľúčového odvetvia nemeckého priemyslu a jeho zamestnancov na všetkých úrovniach,“ uviedla v piatok členka vyjednávacieho tímu odborov Nadine Boguslawská. IG Metall vstupuje do rokovaní bez konkrétnych mzdových požiadaviek, trvá však na tom, že inflácia musí byť zohľadnená. „Životná úroveň sa nesmie zhoršiť,“ zdôraznila Boguslawská.
Nemecký oceliarsky priemysel čelí kríze v dôsledku vysokých cien energií a silnej konkurencie z Číny. Problémy odvetvia zhoršujú aj vysoké clá USA na dovoz ocele. Veľké oceliarske spoločnosti ako Thyssenkrupp už oznámil plány na zrušenie tisícov pracovných miest.
