Nemecké odbory žiadajú investovať do výstavby bytov 20 mld. eur ročne

Berlín 6. septembra (TASR) - Nemecko naliehavo potrebuje program stimulov v hodnote 20 miliárd eur ročne na rýchlu výstavbu chýbajúcich bytov. V spoločnej výzve to uviedli odborový zväz stavebníctva IG BAU a spolkové združenie nájomníkov DMB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA



"Ofenzíva v oblasti bytovej výstavby je naliehavo potrebná, aby sme konečne účinne bojovali proti dramatickému nedostatku bytov a zároveň oživili oslabené hospodárstvo," uviedol Robert Feiger, predseda IG BAU. Obe organizácie preto vyzývajú na stimulačný program, ktorý by sa mal zamerať predovšetkým na výstavbu sociálnych a cenovo dostupných bytov. Len na výstavbu približne 100.000 sociálnych bytov ročne by bolo potrebných približne 13 miliárd eur, z čoho 10 miliárd eur by musela investovať spolková vláda, uviedli organizácie.



"Nemecko potrebuje program na podporu bývania. A to nielen vo volebných programoch strán pre budúce parlamentné voľby, ale už teraz," vyhlásil prezident združenia nájomníkov Lukas Siebenkotten.



K získaniu potrebných zdrojov by podľa iniciátorov výzvy mohol prispieť efektívnejší boj proti daňovým únikom. Odvolali sa pritom na správu Spolkového kontrolného úradu, podľa ktorej verejné financie v dôsledku daňových únikov prichádzajú ročne o 30 až 50 miliárd eur.