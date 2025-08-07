< sekcia Ekonomika
Nemecké odvetvové združenie VDA zintenzívňuje kritiku colnej dohody
Komisia podľa svojho vyjadrenia zo začiatku tohto týždňa očakáva, že clá na automobily budú „veľmi skoro“ upravené.
Autor TASR
Berlín 7. augusta (TASR) - Nemecký automobilový priemysel zintenzívňuje svoju kritiku colnej dohody medzi USA a Európskou úniou. Dohoda zatiaľ nepriniesla žiadne zlepšenie, keďže na automobily a automobilové diely sa naďalej vzťahuje clo vo výške 27,5 %, uviedla vo štvrtok prezidentka Zväzu automobilového priemyslu (VDA) Hildegard Müllerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Dôležité je, aby sa teraz dosiahla dohoda a aby sa úľavy zaviedli v čo najkratšom čase,“ zdôraznila Müllerová. Je potrebné, aby sa Európska komisia (EK) a nemecká vláda dôrazne zasadili za vyriešenie tejto situácie, dodala. Komisia podľa svojho vyjadrenia zo začiatku tohto týždňa očakáva, že clá na automobily budú „veľmi skoro“ upravené.
Po dosiahnutí základnej dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou pred necelými dvoma týždňami EÚ v zásade očakávala, že nový 15-percentný colný strop pre takmer všetky dovozy z európskeho spoločenstva nadobudne platnosť už 1. augusta a bude sa vzťahovať aj na automobily a autodiely. Vo vykonávacom nariadení k dohode, ktoré minulý týždeň podpísal americký prezident, sa však o tejto problematike nič nehovorí, uviedla agentúra DPA.
„Dôležité je, aby sa teraz dosiahla dohoda a aby sa úľavy zaviedli v čo najkratšom čase,“ zdôraznila Müllerová. Je potrebné, aby sa Európska komisia (EK) a nemecká vláda dôrazne zasadili za vyriešenie tejto situácie, dodala. Komisia podľa svojho vyjadrenia zo začiatku tohto týždňa očakáva, že clá na automobily budú „veľmi skoro“ upravené.
Po dosiahnutí základnej dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou pred necelými dvoma týždňami EÚ v zásade očakávala, že nový 15-percentný colný strop pre takmer všetky dovozy z európskeho spoločenstva nadobudne platnosť už 1. augusta a bude sa vzťahovať aj na automobily a autodiely. Vo vykonávacom nariadení k dohode, ktoré minulý týždeň podpísal americký prezident, sa však o tejto problematike nič nehovorí, uviedla agentúra DPA.