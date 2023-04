Wiesbaden 18. apríla (TASR) - Nemecké pivo je v krajinách mimo Európskej únie čoraz obľúbenejšie. V roku 2022 sa tam vyviezlo takmer 716 miliónov litrov piva s obsahom alkoholu. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 12 %, podľa údajov, ktoré zverejnil v utorok Spolkový štatistický úrad, sa však za posledných desať rokov vývozy do týchto krajín posilnili o približne dve tretiny.



V rámci EÚ sa export nemeckého piva v sledovanom období výrazne oslabil, a to o 27 %. Predaj nemeckého piva na domácom trhu vlani klesol o 11 % na 7,2 miliardy litrov, čo stále tvorilo 83 % celkového odbytu.



Počet pivovarov v Nemecku od roku 2012 vzrástol o 12 % na 1507 podnikov. V posledných rokoch sa ich počet znížil, čo súviselo najmä s obmedzeniami počas pandémie koronavírusu.



Najviac pivovarov, 41 %, je v spolkovej krajine Bavorsko, za ktorou nasledujú Bádensko-Württembersko a Severné Porýnie-Vestfálsko.