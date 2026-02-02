< sekcia Ekonomika
Nemecké pivovary vlani predali najmenej piva od roku 1993
Nemecké pivovary v minulom roku predali približne 7,8 miliardy litrov alkoholického piva.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. februára (TASR) - Predaj nemeckého piva v roku 2025 klesol o rekordných 6 %, keďže mnohí spotrebitelia naďalej obmedzovali jeho spotrebu a iní sa čoraz viac orientujú na nealkoholické pivo. Nemecké pivovary v minulom roku predali približne 7,8 miliardy litrov alkoholického piva, čo bolo najmenej od roku 1993, uviedol v pondelok Spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predaj nemeckého piva klesá už roky, pričom úroveň v roku 2025 bola výrazne nižšia ako v pandemických rokoch 2020 a 2021, keď bol prístup do reštaurácií a barov prísne obmedzený, aby sa obmedzilo šírenie koronavírusu.
Nemecký zväz pivovarov (DBB) poukázal na zlú spotrebiteľskú atmosféru. „Pivovary rovnako ako maloobchodníci a reštaurácie pociťujú dôsledky veľkej opatrnosti spotrebiteľov,“ povedal riaditeľ DBB Holger Eichele. Dodal, že situácia v odvetví pohostinstva zostáva znepokojujúca a mnohé podniky sa stále nezotavili z pandémie.
Približne 82,5 % piva vyrobeného v Nemecku sa vlani predalo na domácom trhu. Na zahraničné trhy smerovalo zvyšných 17,5 % produkcie.
