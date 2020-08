Nemecké podnikateľské zväzy varujú pred ďalším uzavretím ekonomiky

Berlín 21. augusta (TASR) – Vzhľadom na rastúci počet infekcií novým koronavírusom varujú nemecké podnikateľské zväzy pred ďalším uzavretím ekonomiky.



Nové plošné reštrikcie by boli zničujúce a poškodili by nemeckú ekonomiku na roky, možno na desaťročie, uviedol šéf nemeckej obchodnej a priemyselnej komory DIHK Eric Schweitzer v rozhovore pre týždenník Focus. Už terajšia situácia je veľmi náročná, keď 80 % firiem počíta v tomto roku s poklesom tržieb, pričom 40 % má vážne problémy s likviditou a každá desiata firma sa dokonca obáva insolvencie.



Zväz stredne veľkých firiem BVMW varoval, že nové reštrikcie obmedzujúce verejný život a podnikanie by spôsobili ekonomike ešte väčšie škody než na jar. Mnoho firiem vyčerpalo finančné rezervy a v prípade druhého uzavretia by sa museli vzdať, napísal zväz v liste adresovanom kancelárke Angele Merkelovej. Podľa BVMW nesmie mať prehnaná ochrana pred infekciou opäť prednosť pred ochranou ekonomiky a blahobytu.



Aktuálny vývoj počtu nových infekcií v Nemecku je dôvodom veľkých obáv. Znepokojené sú predovšetkým malé a stredné firmy a samostatne zárobkovo činné osoby, teda tí, ktorých prvé plošné reštrikcie najviac zasiahli.



„Celé odvetvia, ako sú gastronómia, hotelierstvo, cestovný ruch a veľtrhy odvtedy bojujú o prežitie. A v neposlednom rade umelecká a kreatívna scéna je existenciálne ohrozená. Experti očakávajú na jeseň vlnu insolvencií v doteraz nepoznanom rozsahu," uviedol BVMW.



BVMW varuje, že prípadné druhé uzavretie by nadmerne zaťažilo aj verené financie, ohrozilo ekonomickú budúcnosť Nemecka a milióny pracovných miest.